Malatya profesyonel takımları Malatya Yeşilyurt spor ve Yeni Malatyaspor takımlarında düşündürücü bir sessizlik spor kamuoyunu tedirgin etmeye başladı. Malatyaspor markasının yıllar sonra tekrardan futbol arenasına dönüş sinyali veren Büyükşehir belediye başkanı Sami Er’in son açıklamaları ve yapılan olağan üstü genel kurul sonrasında hala ortaya konulacak belirgin bir hamlenin olmaması gerçekten düşündürücü.

Spor kamuoyuna bilgilendirme ve yeterli açıklamanın yapılmaması gelecek sezon öncesi ölü toprağı serilmiş misali müthiş bir sessizlik var. Hedefi olan takımların transfer açıklamaları ve takımlarını güçlendirmeleri muhtemel hedefi şampiyonluk olan Malatya Yeşilyurt takımının sadece teknik direktör Mehmet Ak ile anlaşması ve yapılan açıklamada tek bir sporcu ile anlaşmış olmaları taraftarı tedirgin etmeye başladı.

Geçen sezon takımın oyuncularının arka arkaya yaptıkları takımda ayrılma açıklamalı sonrasında Yönetim cephesinde tek bir açıklamanın olmaması düşündürücü. Tesislerin durumu, Yeni Malatyaspor’un tesislere alınıp alınmamasına hala bir net açıklamanın gelmemesi her iki takımın hala belirgin bir çalışman yapılıp yapılmadığı konusunda net bir görüntü vermiyor. Sezonun açılmasına kısa bir zaman kalmasına rağmen gerek Malatya Yeşilyurt cephesi gerekse Yeni Malatyaspor cephesi gelecek sezon planlaması ile ilgili net bir açıklama yapmamaları ve yapılması muhtemel işlerin gecikmiş olması iki profesyonel takımın geleceği adına müthiş bir belirsizlik ortaya koymuştur.

Sayın Sami Er başkanını iyi niyetini anlıyoruz ancak iki takımın yapılanması ve gelecek planları ile kamuoyuna bir açıklamanın zamanı gelip geçti. Spor camiası bu sessizliğin hayra alamet olmadığını ve hedefin olan bir takımın ve yaşatılması için uğraşılan bir takım için acilen hamlelerin yapılması gerektiği ve kamuoyunun rahatlamasını zamanını daraldığı adına camianın umudunu başka bahara mı kalacak gibi bir yaklaşımının olduğunun bilinmesi lazım. Zaman az bir an önce ne yapılacaksa bir an önce yapılsın,yoksa iki takımıza çok yazık olacak.