Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından imar ve ihya çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Malatya’da, şehir merkezinde yükselen inşaat şantiyelerindeki güvenlik önlemleri kamuoyunun ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Kent sakinleri ve konunun uzmanları, şantiye alanlarında alınan ve alınmayan tedbirleri değerlendirdi.



"Maliyet Kaygısı Güvenliğin Önüne Geçiyor"

Süreçle ilgili teknik bir değerlendirmede bulunan İnşaat Mühendisi Ergün Gökçe, şehir merkezindeki bitişik nizam yapılarda çalışma alanlarının dar olması nedeniyle şantiyelerin yollara ve kaldırımlara taştığını vurguladı. Gökçe,

"Etrafı kapatılmadan yapılan temel kazıları çocuklar, engelliler ve vatandaşlar için büyük risk taşıyor. Çevre koruma fileleri ve kapatma sistemleri hayati önemde ancak bu önlemler ekstra maliyet getirdiği için bazı ucuz fiyat endeksli müteahhitler kaçınabiliyor. Kurumsal firmalar dikkat etse de merdiven altı çalışanlar bu kuralları göz ardı ediyor"

değerlendirmesinde bulundu.

"Sıvalar ve Malzemeler İnsanların Üzerine Düşüyor"

İnşaat alanlarındaki denetimsizlikten şikayet eden Atilla Derin, özellikle Battalgazi Devlet Hastanesi çevresindeki çalışmalara tepki göstererek,

"İş güvenliği hiç yok. Bir rüzgar gelse, bir tahta uçsa kafamıza gelecek. Hastanenin önünde sıva yapıyorlar, o sıvalar hepsi aşağı, milletin üzerine düşüyor. İş güvenliği diye bir şey yok"

dedi.

Benzer tehlikelere dikkat çeken Aziz Deryol ise yürüyüş alanlarında her an bir parçanın düşebileceğini belirterek,

"Hiç güvenlik alınmayan yerler var. Olmadık yerden insanların üzerine parça düşüyor, gelen geçen korkuyor. Çevre toz duman içinde, inşaatların bir an önce bitmesini arzu ediyoruz"

ifadelerini kullandı.

"Koruma Ağı Şart, Denetimler Sıklaştırılmalı"

Şantiyelerde güvenlik ağlarının yetersizliğine dikkat çeken Mahmut Yakan,

"Rüzgar estiğinde veya yolda yürürken ağ sistemi olmadığı için çimento, tahta veya beton harcı üzerimize düşüyor. Sadece vatandaşlar değil, çalışan işçiler de korumasız. Yapı denetimleri sıklaştırılır, belediyeler ve devlet hukuki takibi artırırsa can kayıplarının önüne geçilebilir"

şeklinde konuştu.

İskele ve moloz tahliye sistemlerindeki aksaklıkları dile getiren Mustafa Yıldırım ise şantiyelerdeki toz ve molozların doğrudan aşağı atıldığını, bunun yerine boru sistemleriyle araçlara tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hastane Caddesi’nde Tedbirler Alındı"

Şehir genelindeki olumsuz tablonun aksine bazı bölgelerde tedbirlerin eksiksiz uygulandığını belirten Erkan Türkmen ise Hastane Caddesi’ndeki duruma dikkat çekti. Türkmen,

"Hastane Caddesi'nde müteahhitler gerekli önlemleri aldılar, koruma filelerini çektiler. Burada herhangi bir sorun yaşandığına denk gelmedik, tedbirler gayet iyi alındı"

diyerek kurallara uyan firmalara teşekkür etti.