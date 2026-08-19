Malatya ve ilçelerinin hava tahmin verileri yayımlandı. Elde edilen bilgilere göre, il genelinde hâkim hava olayının parçalı bulutlu olacağı öngörülürken, günün en yüksek sıcaklığı 36 derece ile Doğanyol’da, en düşük gece sıcaklığı ise 13 derece ile Kuluncak’ta kaydedildi.

İlçelerde Beklenen Günün En Düşük ve En Yüksek Sıcaklıkları

Malatya (Merkez): Parçalı Bulutlu, 18°C / 33°C

Akçadağ: Parçalı Bulutlu, 16°C / 32°C

Arapgir: Parçalı Bulutlu, 19°C / 30°C

Arguvan: Parçalı Bulutlu, 18°C / 31°C

Battalgazi: Parçalı Bulutlu, 18°C / 33°C

Darende: Parçalı Bulutlu, 16°C / 34°C

Doğanşehir: Parçalı Bulutlu, 15°C / 32°C

Doğanyol: Sıcak, 21°C / 36°C

Hekimhan: Parçalı Bulutlu, 17°C / 31°C

Kale: Parçalı Bulutlu, 21°C / 34°C

Kuluncak: Parçalı Bulutlu, 13°C / 29°C

Pütürge: Parçalı Bulutlu, 19°C / 33°C

Yazıhan: Sıcak, 18°C / 35°C

Yeşilyurt: Parçalı Bulutlu, 18°C / 33°C