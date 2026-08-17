Elbistan’ın Yalıntaş Mahallesi’nde 70 yıldır boş duran arazide 5 yıl önce 500 kayısı ağacı fidanıyla başlatılan çalışma; Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliği elde etti. Proje ayrıca ABD’de Terra Science tarafından düzenlenen ve 950 projenin yer aldığı yarışmada gümüş derece, İngiltere’deki yarışmada ise bronz madalya kazandı.



"500 Ağaçla Başladık, Dev Bir Projeye Dönüştü"

Projenin çıkış noktasını ve uyguladıkları yöntemi anlatan Ayşe Umay Bahçıvan, bölgedeki kısıtlı su kaynaklarının tuz oranından dolayı toprağa zarar verme riskine karşı alternatif bir yol geliştirdiklerini belirtti. Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 500 fidanla susuz tarımla üretime başladık. Bölgedeki su kaynakları ağaçların verimine uygun değil, kullanılacak olsa sudaki tuz miktarı toprağı daha kötü duruma getirebiliyor. Biz leonardit adında bir gübre kullanıyoruz. Toprağın içine karıştırıldığı zaman toprağın su tutma kapasitesi artıyor ve etraftaki nem daha kolay emiliyor. Bu yıl ilk hasadımızı yaptık; yaklaşık 4 ton yaş meyve elde ettik, bu da yaklaşık 1 ton kuru kayısıya denk geliyor. 500 ağaçla başladığımız bu süreç, akrabalarımızın da katılımıyla şu anda 10 bin ağaçlık devasa bir üretim alanına dönüştü." Kızılırmak'taki arama seferberliğine Malatya ekipleri de katıldı İçeriği Görüntüle





"Doğrudan İhracat Pazarına Açılacağız"

İlk mahsulü Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü’ne analize gönderdiklerini belirten baba Mehmet Bahçıvan ise yüksek kalitedeki ürünleri doğrudan ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Coğrafyanın kayısı üretimine uygun olması sebebiyle arazilerimizi değerlendirmek istedik ve ilk mahsulümüzü bu yıl aldık. Malatya kayısısı genelde doğrudan sofraya inmiyor; bu kalitedeki ürünler daha çok Avrupa ve Amerika pazarına gidiyor. İlerleyen süreçte kendi kooperatifimizi kurarak doğrudan bu pazarlara ihracat yapmayı planlıyoruz. Kızımın geliştirdiği bu çalışmanın hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok kıymetli bir katma değer sağladığına inanıyoruz."





Sıradaki Durak TEKNOFEST ve Hong Kong

Akademik makaleye dönüştürülen ve 30 Eylül’de Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST etkinliklerinde sergilenecek olan proje, Kasım ayında ise Hong Kong’da düzenlenecek ekonomi ve girişimcilik yarışmasının finalinde Türkiye’yi temsil edecek.