Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Soner Koçyiğit (37) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kızılırmak Nehrinin Burhan köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte nehre giren Soner Koçyiğit bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine aynı bölgede 3 gün önce ırmakta kaybolan Gülseren Şahin'i (15) arama çalışmalarına katılan Sivas ve Samsun AFAD, Malatya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Ordu Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Soner Koçyiğit için suda arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda Soner Koçyiğit'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Nehir kenarında ise Koçyiğit'e ait olduğu öğrenilen ve nehre girerken üzerinden çıkardığı elbiselerin olduğu görüldü. Koçyiğit ile birlikte suya giren kimliği belirsiz 2 kişinin ise çevredekilerin yardımıyla kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.