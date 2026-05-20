Malatya güne sarsıntıyla uyandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerel saatle 09:00:14'te gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü. Yere yakın bir mesafede gerçekleşen sarsıntı, Battalgazi başta olmak üzere Malatya genelinde ve komşu illerde yoğun şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

NACİ GÖRÜR: “DEPREM DİRENÇLİ BİR MALATYA İNŞA EDİN”

Malatya’daki duruma ilişkin Busabahmalatya’ya konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem ülkesinde ne zaman deprem olacak sorusunun anlamı yok” diyerek deprem dirençli bir Malatya inşa etmenin önemine değindi.

MALATYA’DA BÜYÜK DEPREM BEKLİYOR MUSUNUZ?: BEKLİYORUM, BEKLİYORUM, BEKLİYORUM

“Malatya’da büyük bir deprem bekliyor musunuz? sorusuna yanıt veren Naci Görür, “Hiç anlamsız bir soru. Malatya bir deprem kentidir. Malatya Fayı ve Doğu Anadolu onun komşusu. İçinden geçiyor, yanından geçiyor. Günün birinde Malatya Fayı da deprem üretmeye başlarsa, tekerrür periyodu ne olursa olsun… Büyük depremler olur, Malatya’ya zarar verir. Aynı şekilde Doğu Anadolu Malatya’ya zarar verir. Malatya’nın etrafında olan fayların hepsi Malatya’ya zarar verir. Bugün vermese yarın verir, yarın olmazsa öbür gün verir. Dolayısıyla bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum… Yapacağınız tek şey var, o da deprem dirençli Malatya’yı oluşturmak” sözlerini kaydetti.