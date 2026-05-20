MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Yer sarsıntısı yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, başta Malatya olmak üzere Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden durum değerlendirmesi yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu. Bakan Çiftçi, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

AFAD VE BAKANLIKLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, sarsıntı sonrası bölgedeki haberleşme ve enerji hatlarında herhangi bir kesintinin yaşanmadığı aktarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ilk belirlemelere göre karayolları ulaşımında ve bölge altyapısında olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Uzmanlar, sarsıntının hissedildiği bölgelerde panik yapılmaması ve özellikle ana yollarda trafik yoğunluğu oluşturulmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Bölgedeki saha tarama faaliyetleri ve canlı gelişmeler anlık olarak aktarılmaya devam edecek.