Antalya’daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Gökhan Böcek’in, yerel seçimler öncesi CHP’li Veli Ağbaba’nın yönlendirmesiyle 200 bin dolar rüşvet teslim ettiği iddiaları yargıya taşınmıştı. Soruşturmada dinlenen sahne görevlisi Batuhan Ülker, o gün yaşanan para trafiğine dair kritik bir tanıklıkta bulunarak gizemli paket teslimatını doğruladı.

TANIK İFADESİ DEPREM ETKİSİ YARATTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. 5 Temmuz 2025’te tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ardından oğlu Gökhan Böcek de tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Gökhan Böcek’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba’yı hedef alan şok rüşvet itiraflarının ardından adli makamlar harekete geçti.

"POŞET İÇİNDE 200 BİN DOLAR" İDDİASI SORUŞTURULUYOR

Gökhan Böcek, daha önce verdiği ifadede, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi’nin 6. katında 1 milyon Euro, Antalya’daki aday tanıtım toplantısında ise Veli Ağbaba’nın yönlendirmesiyle Özgür Özel’in ekibine poşet içinde 200 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti. Belediyeye ait bir araçta gerçekleştiği öne sürülen bu teslimat sırasında yanında şoförlüğünü yapan Yusuf veya Onur Nasuh’un da bulunduğunu kaydetmişti.

SAHNE GÖREVLİSİ BATUHAN ÜLKER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; iddiaları derinleştiren savcılık, Muhittin Böcek'in tanıtım işlerinden sorumlu ekibinde yer alan ve Cam Piramit'teki lansman programında sahne görevlisi olarak çalışan Batuhan Ülker'in tanık olarak ifadesine başvurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğunu ve Böcek ailesini yakından tanıdığını belirten Ülker, o gün etkinlik alanı dışında yaşanan gizemli bir anı adli makamlarla paylaştı.

"ARAÇTAN ALINAN PAKETİN ERKEK BİR ŞAHSA VERİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Tanık Batuhan Ülker, aday tanıtım lansmanının yapıldığı gün Gökhan Böcek’in CHP Genel Merkezi heyetiyle ön sıralarda oturduğunu, ardından dışarı çıktığını belirtti. Ülker ifadesinde şu kritik cümleleri kullandı:

"Gökhan Böcek'in dışarıda bir aracın yanına gittiğini ve araçtan aldığı bir şeyi oradaki bir erkek şahsa verdiğini hatırlıyorum. Ancak bu olayın detaylarını, verilen paketin içinde ne olduğunu ve sonrasında ne konuşulduğunu bilmiyorum."

Tanık ifadesinin, Veli Ağbaba’nın iddiaları yalanlayan açıklamalarına karşılık soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir sonraki adımı siyaset ve hukuk kulislerinde merakla bekleniyor.