Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarında, şehrin modern çehresini şekillendirecek ve yaşam kalitesini zirveye taşıyacak çok önemli bir gündem maddesi masaya yatırıldı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hibeler ve Krediler Şube Müdürlüğü tarafından Meclis sevk edilen dev proje, oy birliğiyle kabul edilerek yeşil ışık aldı.

Bakanlık düzeyinde yürütülen yoğun bürokratik temaslar meyvesini verdi. 7261 sayılı "Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında hazırlanan “Çevre Düzenlemesi / Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi”, 552 Sayılı Bakan Olur'u ile resmen onaylanarak yürürlüğe girdi. Proje, şehre kazandıracağı modern spor, rekreasyon ve yeşil alanlarıyla Malatyalıların yeni gözdesi olmaya aday.

FİNANSMAN TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI’NDAN

Alınan meclis kararıyla birlikte, projenin finansal ve teknik altyapısını güvence altına alacak olan hibe ve kredi protokollerini imzalamak üzere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e tam yetki verildi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı ile imzalanacak İş Birliği Protokolü, Taahhütname ve diğer resmi sözleşme süreçlerinin ardından, harcama işlemleri hızlıca devreye sokulacak ve saha çalışmaları başlayacak.

Şehrin deprem sonrası modern ve sürdürülebilir vizyonunu yansıtacak bu adım, çevre dostu ulaşım ağını (mikromobilite) genişletirken Malatya’ya yepyeni bir soluk getirecek.