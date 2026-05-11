Sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi kesişiminde meydana gelen kadın cinayeti, Malatya’da infial yarattı. İşine gitmek için evden çıkan 35 yaşındaki Feride Kaya’nın, bir yıl önce boşandığı eski eşi ve akrabası olan H.K. tarafından planlı bir şekilde takip edildiği anlaşıldı.

YOLUNU KESİP DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre; TYP kapsamında bir okulda işe başlayan ve çocuklarıyla birlikte halasının yanında kalan Feride Kaya, minibüsten indiği sırada eski eşi H.K. ile karşılaştı. Yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran zanlı, önce uzaktan ateş açarak genç kadını yere düşürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine yansıyan dehşet anlarına göre; zanlı, yere yığılan Kaya’nın yanına giderek yakın mesafeden ateş etmeye devam etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feride Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Acı haberi alan yakınları adli tıp önünde sinir krizleri geçirdi.

CİNAYET NEDENİ: "ÇOCUKLARA BAKMIYOR" İDDİASI

Olayın ardından araçla kaçan ancak polis ekiplerinin hızlı takibiyle kısa sürede yakalanan katil zanlısı H.K.’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, aralarındaki akrabalık bağına ve görücü usulü evliliklerine rağmen şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını, cinayeti ise "çocuklarına bakmadığı" gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

PÜTÜRGE’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Feride Kaya’nın cenazesi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.