Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde depremden kalma ağır hasarlı binaların arasında hurda kablo toplamak isteyen 39 yaşındaki Hamza Demirel, tırmandığı elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KABLO ALMAK İSTERKEN DİREKTEN DÜŞTÜ

Olay, sabahın erken saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde, Çilingirci Sokak üzerinde meydana geldi. Deprem sonrası ağır hasar alan ve yıkım sırası bekleyen iş yerlerinin bulunduğu bölgeye gelen Hamza Demirel, yıkılacak bir dükkanın çatısındaki kabloları toplamak istedi. Kablolara ulaşmak için dükkanın hemen yanındaki elektrik direğine tırmanan Demirel, bir süre sonra dengesini kaybederek sert bir şekilde beton zemine düştü.

ESNAF FARK ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yerde hareketsiz yatan şahsı fark eden çevredeki bir esnafın ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 39 yaşındaki Hamza Demirel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ve kriminal ekiplerinin olay yerinde yaptığı uzun süreli incelemelerde, Demirel’in düşüş nedeni mercek altına alındı. Talihsiz adamın düşmeden hemen önce elektrik akımına kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerindeki çalışmaların ardından Demirel’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şahsın direğe tırmandığı, bir süre orada vakit geçirdiği ve ardından kontrolsüz bir şekilde yere çakıldığı anlar anbean kaydedildi.