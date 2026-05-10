Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve yaşam konforunu artıran dönüşüm hamlelerine devam ediyor. Karakavak Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, hem ulaşımı rahatlatacak hem de sosyal alanları ferahlatacak kritik bir adım daha atıldı.

CAMİ ALANINDAKİ RİSKLİ YAPILAR TEMİZLENDİ

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakavak Mahallesi’nde yürüttüğü planlı dönüşüm çalışmaları kapsamında cami alanı içerisinde bulunan ve risk teşkil eden iki adet iki katlı yapının yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. Yıkım sonrası boşalan alanda çevre düzenleme ve alan iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

"HİZMETİMİZ SADECE FİZİKİ DEĞİL, GÖNÜL ODAKLI"

Çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, yatırımların temel amacının vatandaşların huzur ve güvenliği olduğunu vurguladı. Başkan Geçit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karakavak Mahallemizde yürüttüğümüz yol açma çalışmalarına engel teşkil eden eski yapıların yıkımını tamamladık. Amacımız sadece bina yıkmak değil; imar ve kadastro yollarını açarak ulaşım ağımızı daha düzenli, güvenli ve akıcı hale getirmektir. Deprem sonrası oluşan yaraları sararken, hemşehrilerimizin kendilerini daha huzurlu hissedecekleri modern yaşam alanları inşa ediyoruz."

EĞİTİM VE İBADET ALANLARINA BELEDİYE DESTEĞİ

Başkan Geçit, bölgedeki hayırsever yatırımlarına da dikkat çekerek,

"Bölgemizde bir hayırseverimiz tarafından yaptırılan okulun ardından cami inşaatı da yükseliyor. Bizler de bu kıymetli yatırımların önünü açmak, alanı imar planına uygun hale getirmek için gerekli müdahaleleri yapıyoruz"

dedi.