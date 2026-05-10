Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi’nde yaşandı. Doruk Efe Bingöl (16) ile E.A.B. isimli çocuk arasında iddiaya göre borç meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.A.B., yanında getirdiği bıçağı çekerek Doruk Efe’ye saldırdı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Kanlar içinde yere yığılan Bingöl’ü gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Doruk Efe Bingöl, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Bingöl’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

ZANLI ÇOCUK KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheli E.A.B., Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.