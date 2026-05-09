Malatya'nın Battalgazi ilçesi bugün hareketli dakikalara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan Sümer Park içerisinde bir grup genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.

PARKTA KORKU DOLU ANLAR

Gençler arasındaki kavgada, taraflardan biri aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz operasyon sonucunda, yaşının 18’den küçük olduğu öğrenilen şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.