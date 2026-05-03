Son dakika gelişmesi… Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıda, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

SAAT 17.00’DEN SONRA BAŞLAYACAK

Yetkililer, yağışların 3 Mayıs Pazar günü saat 17.00 itibarıyla başlayıp gece yarısına kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Uyarının Malatya il genelini kapsadığı ifade edildi.

RİSKLER CİDDİ: SEL, DOLU, FIRTINA

Kuvvetli yağışla birlikte;

Ani sel ve su baskını Yıldırım düşmesi Dolu yağışı Yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına Ulaşımda aksamalar

gibi risklerin oluşabileceği vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların, sürücülerin ve tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması çağrısında bulunuldu.