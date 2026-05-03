Malatyalıların beklediği o rakamlar nihayet açıklandı! Vali Seddar Yavuz, kentin son 7 yıllık yağış karnesini paylaşarak herkesi şaşırtan o tabloyu ortaya koydu. 2026 yılı ilk 4 ay verileri bereketi müjdelerken, geçmiş yıllardaki o "dip" seviye tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. İşte Malatya'nın milimetre milimetre su gerçekleri...

MALATYA’DA 7 YILLIK TABLO HANGİ YIL KAÇ MİLİMETRE YAĞIŞ DÜŞTÜ?

Valilik tarafından paylaşılan resmi rakamlara göre, şehrimiz son yılların en bereketli dönemini 2023 yılında yaşadı. Buna karşılık 2021 yılı, kapımıza dayanan kuraklığın en sert hissedildiği ve milimetrelerin en dipte kaldığı dönem oldu.

İŞTE MALATYA’NIN YIL YIL İLK 4 AYLIK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARI:

2020 Yılı: 221,8 milimetre

2021 Yılı: Kuraklık alarmı! Yağışlar 111,8 milimetreye kadar gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesini gördü.

2022 Yılı: Toparlanma süreci başladı; 133,6 milimetre yağış kaydedildi.

2023 Yılı: Rekor yılı! 274,6 milimetre ile son 7 yılın zirvesine ulaşıldı.

2024 Yılı: 201,6 milimetre ile dengeli bir grafik çizildi.

2025 Yılı: Hafif bir düşüşle 175,6 milimetre seviyesine inildi.

2026 Yılı (Güncel): Yeniden yükseliş! İlk 4 ayda 219,8 milimetre yağış düşerek bereketini hissettirdi.

2026'DA YAĞIŞLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

2026 yılının ilk dört ayında kaydedilen 219,8 milimetrelik yağış, geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artışın işareti oldu. Bu durum tarım şehri Malatya için sevindirici olsa da Vali Seddar Yavuz'dan önemli bir uyarı geldi.

VALİ YAVUZ'DAN MALATYALILARA HAYATİ UYARI

Yağış verilerini değerlendiren Vali Yavuz, suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Yavuz mesajında; "Yağmur bereket demektir. Suyu israf etmemek ve kirletmemek geleceğimiz için tercih değil zorunluluktur" ifadelerini kullanarak toplumsal sorumluluk çağrısı yaptı.