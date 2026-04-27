Malatya’da sanayi esnafı, iş yerlerinin kısa süre içerisinde tahliye edilmesinin istenmesine tepki göstermek amacıyla Valilik binası önünde bir araya geldi. Kalabalık grup, “Sahipsiz Malatya” sloganları eşliğinde taleplerini dile getirirken, sürecin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Esnaf adına açıklama yapan Malatya İmalat, Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teslim Tunç Demir, daha önce verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Demir, yeni sanayi alanı tamamlanana kadar mevcut iş yerlerine müdahale edilmeyeceğinin söylendiğini hatırlatarak, bugün gelinen noktada esnafa yalnızca 3 gün süre verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"3 GÜNDE TAŞINMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Sanayi esnafının büyük ve ekipman yoğun iş yerlerinde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Demir, verilen sürenin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Özellikle fırın, kaporta ve tamirhane gibi işletmelerin taşınmasının haftalar sürdüğünü belirten Demir, “Bazı iş yerlerinin sökülmesi bile en az 30 gün alır. Buna rağmen birkaç gün içinde tahliye istenmesi esnafı doğrudan mağdur ediyor” dedi.

“714 DÜKKAN DENİLDİ, 225’İ TESLİM EDİLDİ”

Yeni iş yerleriyle ilgili sürece de değinen Demir, açıklanan rakamlarla sahadaki durumun örtüşmediğini ifade etti. Toplamda 714 iş yeri yapıldığının söylendiğini ancak oto sanayi esnafına teslim edilen dükkan sayısının 225’te kaldığını belirten Demir, kalan esnafın ne yapacağının belirsiz olduğunu dile getirdi.

“DEPREMDE SANAYİYİ AÇIK TUTTUK”

Sanayi esnafı, 6 Şubat depremleri sonrası üstlendikleri rolü hatırlatarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Esnaflar, deprem sürecinde iş yerlerini kapatmadıklarını, vatandaşların araçlarını onararak hayatın devam etmesine katkı sağladıklarını belirtti. Aynı esnafın bugün kısa süre içinde tahliyeye zorlanmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

“MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?”

Eylem sırasında siyasi temsilcilere de eleştiriler yöneltildi. Esnaflar, seçim dönemlerinde verilen sözlerin hatırlatıldığını belirterek, “Bugün bu esnafın yanında neden kimse yok?” sorusunu gündeme taşıdı. Yetkililerden adil ve uygulanabilir bir çözüm talep edildi.

Basın açıklamasının ardından sanayi esnafı tarafından oluşturulan bir heyet, taleplerini doğrudan iletmek üzere Valilik binasına girerek yetkililerle görüşmelere başladı. Görüşmelerden çıkacak sonucun, yüzlerce esnafın geleceğini belirlemesi bekleniyor.