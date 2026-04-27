AFAD verilerine göre, merkez üssü Battalgazi olan ilk sarsıntının hemen ardından saat 15.42'de 16.36 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Can ve mal güvenliğinden endişe eden bölge halkı, yaşadıkları alanların altından geçen fay hatlarını araştırmaya hız verdi. Vatandaşlar hızla Malatya zemin en sağlam ilçeler hangileri ve Çelikhan-Erkenek fay hattı hangi bölgeleri etkiliyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

MALATYA DEPREM FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Uzmanların incelemelerine göre Malatya'yı olası büyük bir depremde etkileyecek üç ana fay hattı bulunuyor. Bunların ilki, bölgedeki en büyük risk kaynaklarından biri olan Doğu Anadolu Fay Hattı. İkinci büyük tehlike ise Sürgü'den başlayıp Akçadağ'ın kenarından Ovacık'a kadar uzanan Malatya-Ovacık Fay Hattı olarak öne çıkıyor. Kenti tehdit eden üçüncü sismik kaynak ise Çöşnük Fayı. Bu üç ana kırık, il genelindeki deprem riskinin ve tektonik hareketliliğin temelini oluşturuyor.

MALATYA'DA ZEMİNİ EN SAĞLAM İLÇELER HANGİLERİ?

Jeolojik incelemelere bakıldığında, Malatya'nın zemin açısından en sağlam ve güvenilir bölgeleri kentin güneyinde yer alıyor. Özellikle Malatya'nın güneyinden geçmesi planlanan Güney Çevre Yolu güzergahındaki kayaç yapısı dikkat çekiyor. Yapılan analizlerde, bu güzergah üzerindeki kayaçların yaşının 16 ile 170 milyon yıl arasında değiştiği ve bu durumun zemine büyük bir dayanıklılık kattığı belirtiliyor.

ÇELİKHAN - ERKENEK FAY HATTI HANGİ BÖLGELERİ ETKİLİYOR?

Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin (DAFS) Çelikhan (Adıyaman) ile Erkenek (Malatya) arasında kalan 45 kilometrelik kısmı büyük önem taşıyor. Çelikhan-Erkenek segmenti olarak adlandırılan bu bölüm, Sincik kuzeyinde belirginliğini yitirirken Çelikhan doğusunda Göv mahallesine kadar izlenemiyor. Palu-Sincik ve Çelikhan-Erkenek arasındaki 20 kilometrelik alanda ise bindirme fayları göze çarpıyor. Tarihsel kayıtlara bakıldığında, 1986 yılının haziran ve temmuz aylarında yaşanan depremlerin, bu segment ile Sürgü fayının kesiştiği noktaya çok yakın bir alanda meydana geldiği biliniyor. O dönem ana şoktan sonraki artçı sarsıntıların bir kısmı Doğu Anadolu Fay Hattı, bir kısmı ise Sürgü Fayı üzerinde dağılım gösterdi.