Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı’nda, 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda uyuşturucu ile mücadele, asayiş olayları, okul çevrelerindeki denetimler ve düzensiz göçle mücadele başlıkları öne çıktı.

OKUL ÇEVRELERİNDE GENİŞ KAPSAMLI DENETİM

“Güvenli Okullar Uygulaması” kapsamında 526 okul ve yurt ile 380 işyeri denetlendi. Uygulamalar sırasında 2 bin 866 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 1.024 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Çalışmalarda toplam 496 ekip ve 896 personel görev aldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 11 TUTUKLAMA

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda 20 ayrı olayda 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 69 gram metamfetamin, 355 gram esrar, 1 adet ecstasy, 2 bin 182 adet sentetik ecza, 1.232 gram sentetik kannabinoid ile 16 gram hammadde ele geçirildi.

ASAYİŞTE YÜKSEK AYDINLATMA ORANI

Kent genelinde bir haftada 432 asayiş olayı meydana gelirken, bunların 404’ü aydınlatıldı. Denetimlerde 86 bin 859 kişi sorgulandı, 424 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 412 yoklama kaçağı yakalandı.

SİLAH VE SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulamalarda 9 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 av tüfeği, 101 fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi.

Toplantıda, Malatya genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelede denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.