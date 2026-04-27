Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, uluslararası öğrencilerin buluştuğu renkli ve heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde; İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği’nin destekleriyle düzenlenen “Mini Dünya Kupası” ödüllü 4. Uluslararası Futbol Turnuvası başladı.

Yeşiltepe Stadyumu’nda start alan turnuva, farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri aynı sahada buluştururken adeta küçük çaplı bir dünya kupası atmosferi oluşturdu. Malatya’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu takımlar, sahada kıyasıya mücadele ederken tribünlerde dostluk görüntüleri ön plana çıkıyor.

Turnuvada 18 farklı ülkeden 180 futbolcu forma giyiyor. Kendi ülkelerinin formalarıyla sahaya çıkan öğrenciler, centilmence mücadeleleriyle fair-play ruhunu yansıtıyor. Sahadaki rekabet kadar tribünlerde oluşan samimi ortam da dikkat çekiyor.

Karşılaşmaların yüksek tempoda geçmesi beklenirken, organizasyon boyunca grup maçlarının ardından eleme usulü müsabakalar oynanacak. Finalde şampiyon olan takım kupaya uzanacak, turnuva boyunca öne çıkan performanslar ise ödüllerle taçlandırılacak.

KÜLTÜREL KAYNAŞMA VE DOSTLUK ÖN PLANDA

Turnuva, yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesine geçerek kültürel kaynaşmayı da hedefliyor. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, futbol aracılığıyla hem dostluklarını pekiştiriyor hem de kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buluyor. Organizasyon bu yönüyle Malatya’daki uluslararası öğrenci yaşamına da önemli katkı sağlıyor.

“SPOR, KARDEŞLİĞİN EN GÜÇLÜ DİLİDİR”

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, turnuvanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın farklı ülkelerinden şehrimize gelerek eğitim hayatlarını sürdüren kıymetli öğrencilerimizin yer aldığı 4. Uluslararası Futbol Turnuvasını başlattık. Bu turnuva, sadece bir futbol organizasyonu değil; aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Turnuvamıza destek sunan İnönü Üniversitemize, Turgut Özal Üniversitemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğimize ve bu önemli turnuvada forma giyen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler şanlı Türk Bayrağımızın gölgesi altında bu tür etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.”

Turnuva, hem sahadaki mücadele hem de tribünlerdeki dostluk görüntüleriyle Malatya’da uzun süre hafızalarda yer edecek bir organizasyon olarak öne çıkıyor.