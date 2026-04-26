Teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde son antrenmanını gerçekleştiren turuncu-yeşilliler, maç öncesi çalışmalarını Silifke’de noktaladı. İlk maçta elde edilen iki farklı galibiyet, ekipte moral ve motivasyonu artırırken, rövanş öncesi takımda tam konsantrasyon sağlandığı belirtildi.

Karşılaşma, Silifke Şehir Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak. Mücadelede hakem Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak, yardımcılıklarını ise Egemen Savran ve Güner Mumcu Taştan üstlenecek.

Öte yandan Malatya’dan çok sayıda taraftarın deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayacağı öğrenildi. Kentte ise büyük bir heyecan yaşanırken, karşılaşma 100. Yıl Kent Parkı’na kurulacak dev ekrandan canlı olarak izlenebilecek.

Play-off yolunda kader niteliği taşıyan mücadelede Yeşilyurtspor, avantajını koruyarak turu geçen taraf olmayı ve bir üst tura adını yazdırmayı amaçlıyor.