Malatya’da bugün farklı ilçelerde yaşayan 7 vatandaşın vefat ettiği bildirildi. Kent genelinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, şehir ve mahalle mezarlıklarında defnedildi.
Malatya’da bugün vefat eden vatandaşların bilgileri açıklandı. İşte detaylar:
52 yaşındaki Yücel Karaca (erkek), Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Merhum, Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
85 yaşındaki Gühar Sağlam (kadın), Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
86 yaşındaki İsmet Arpacı (erkek), Battalgazi ilçesi Üniversite Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
93 yaşındaki Fikriye Taştan (kadın), Yeşilyurt ilçesi Abdulgafar Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
90 yaşındaki Hadice Karaslan (kadın), Arguvan ilçesi İsaköy Mahallesi’nde ikamet ediyordu. İsaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
74 yaşındaki Fatime Şimşek (kadın), Darende ilçesi Ağılbaşı Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Ağılbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
72 yaşındaki Hasan Dayanıklı (erkek), Hekimhan ilçesinde ikamet ediyordu. Hekimhan Mezarlığı’na defnedildi.