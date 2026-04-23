Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden flaş duyuru! Malatya’da Milli Emlak Müdürlüğü deposunda bulunan ve tasfiyelik hale gelen 130 adet yivsiz av tüfeği, düzenlenecek toplu ihale ile yeni sahiplerine kavuşuyor. Battalgazi’deki hizmet binasında kurulacak ihale masası, hem koleksiyoncuları hem de av meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İŞTE TÜM ŞARTLAR VE DETAYLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü duyurusunun detayları şöyle:

-Yivsiz Av Tüfeklerinin satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (a) bendi gereğince "Pazarlık Usulü" ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cd. No:4/1 Battalgazi/Malatya adresinde bulunan Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. katında yer alan Konferans Salonunda ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

-İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatı yatırmaları

b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c)Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri,

d)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2025 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamelerini,

e)Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

f)İkametgahının bağlı olduğu ilçe emniyet müdürlüğü ilçe jandarma komutanlığından alacağı Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesini, av bayisi olarak teklif verilmesi halinde Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesini komisyona teslim etmesi gerekiyor.

-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şart. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecek.

-Satışı yapılacak yivsiz av tüfekleri ile bunlara ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde) ücretsiz olarak görülebilir.

-Satışı yapılacak yivsiz av tüfeklerinin satış bedeli, satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile damga vergisi peşin olarak tahsil edilecek.

Ayrıca satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, katkı payı vb. giderler ile yasal yükümlülükler alıcıya ait.

-İhaleye katılanlar satışa çıkarılan yivsiz av tüfeğini görmüş, incelemiş olduğunu kabul ederek ona göre yivsiz av tüfeğine fiyat teklif etmiş sayılacakları için yivsiz av tüfeğinin mevcut kusurlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

-Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecek.

-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecek.

-İhalesi yapılan ve alıcısı tarafından tüm ücretleri ödenen ancak ruhsat birimince gerekçe gösterilerek ruhsata bağlanamayan yivsiz av tüfeklerinin bedelleri faizsiz olarak alıcısına iade edilecek.