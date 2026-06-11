AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya heyetinin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında İçişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmede deprem sonrası altyapı ve ulaşım yatırımları için ek destek talebinde bulunduğunu açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Siraç İnanç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla İçişleri Bakanlığında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, deprem sonrası yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi. Görüşmede, kent merkezi ve kırsal bölgelerdeki altyapı ile ulaşım ihtiyaçları ele alındı.

AFAD KOORDİNASYONUNDA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARIN SON DURUMU KONUŞULDU

Babacan’ın açıklamasına göre toplantıda, AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların son durumu ve Malatya’nın yeniden yapılanma sürecindeki gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda konut, ticari alan ve ofis projelerinin yanı sıra altyapı çalışmaları, yollar ve viyadüklerle ilgili ihtiyaçlar da gündeme geldi. Kent merkezi ile kırsal mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

“ÖZEL BİR İLAVE DESTEK TALEP ETTİK”

Babacan, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Bu noktada Sayın Bakanımızdan deprem bölgesi için özel bir ilave destek talep ettik” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sağlanması talep edilen desteğin altyapı ve ulaşım yatırımlarının tamamlanmasına katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Babacan, toplantının ardından İçişleri Bakanlığına destekleri ve ev sahipliği nedeniyle teşekkür etti. Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.