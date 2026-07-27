Meteoroloji verilerine göre il genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği kentte, kuzeyden hafif hafif esecek tatlı rüzgarlar zaman zaman orta kuvvete ulaşarak yaz sıcaklığına ferah bir nefes katacak.
Günün en yüksek sıcaklığı 36 derece ile Yazıhan’da hissedilirken, ilçe ilçe tahmin edilen detaylı hava durumu ise şu şekilde:
Merkez: Az bulutlu ve açık / 33 derece
Yazıhan: Az bulutlu ve açık / 36 derece
Doğanyol: Az bulutlu ve açık / 35 derece
Battalgazi: Az bulutlu ve açık / 34 derece
Darende: Az bulutlu ve açık / 34 derece
Kale: Az bulutlu ve açık / 34 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık / 34 derece
Akçadağ: Az bulutlu ve açık / 33 derece
Arguvan: Az bulutlu ve açık / 32 derece
Hekimhan: Az bulutlu ve açık / 32 derece
Pütürge: Az bulutlu ve açık / 32 derece
Arapgir: Az bulutlu ve açık / 31 derece
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık / 31 derece
Kuluncak: Az bulutlu ve açık / 31 derece