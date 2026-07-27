Meteoroloji verilerine göre il genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği kentte, kuzeyden hafif hafif esecek tatlı rüzgarlar zaman zaman orta kuvvete ulaşarak yaz sıcaklığına ferah bir nefes katacak.

Günün en yüksek sıcaklığı 36 derece ile Yazıhan’da hissedilirken, ilçe ilçe tahmin edilen detaylı hava durumu ise şu şekilde:

Merkez: Az bulutlu ve açık / 33 derece

Yazıhan: Az bulutlu ve açık / 36 derece

Doğanyol: Az bulutlu ve açık / 35 derece

Battalgazi: Az bulutlu ve açık / 34 derece

Darende: Az bulutlu ve açık / 34 derece

Kale: Az bulutlu ve açık / 34 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık / 34 derece

Akçadağ: Az bulutlu ve açık / 33 derece

Arguvan: Az bulutlu ve açık / 32 derece

Hekimhan: Az bulutlu ve açık / 32 derece

Pütürge: Az bulutlu ve açık / 32 derece

Arapgir: Az bulutlu ve açık / 31 derece

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık / 31 derece

Kuluncak: Az bulutlu ve açık / 31 derece