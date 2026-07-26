Malatya Erenler Cemevi Başkanı ve Yol Erkan Dedesi Aydın Gültekin, Alevi inancında ibadetin yalnızca ritüellerden ibaret olmadığını, temelinde toplumsal barış, rızalık ve helalleşme kültürünün yattığını belirterek Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Cem erkanlarının toplumsal dayanışmayı diri tutan devasa bir gönül mahkemesi işlevi gördüğünü ifade eden Gültekin,

"Biz her hafta Perşembe günü cem yürütüyoruz. Biliyorsunuz cuma farzdır. Perşembe günü gün batınca vakit cumaya dönüyor. Katılım olarak genelde 60'ın üstündeki canlarımız önem veriyor. Tabii gönül ister ki gençlerimiz de, çocuklarımız da daha fazla katılsın" şeklinde konuştu.

"Asıl Amaç Arınmak ve İnsan-ı Kâmil Olmaktır"

Toplumsal huzurun yolunun ahlaki arınmadan geçtiğini belirten Dede Aydın Gültekin, ceme katılan her bireyin öncelikli amacının özünü terbiye etmek olduğunu söyledi. Gültekin, kul ve komşu hakkının ibadetteki hassas yerini şu sözlerle dile getirdi:

"Tüm ibadetlerdeki amaç nedir? Arınmaktır, terbiye olmaktır, insan-ı kamil olup da Allah'ın ve kanunların menettiği şeylerden uzak durmaktır. Bizler de burada ibadetin yanı sıra bu hassasiyetimiz çok önemli. Eğer ki birinin biriyle bir sorunu varsa, sıkıntısı varsa, işte kul hakkıdır, komşu hakkıdır, ana baba hakkıdır, özel sorundur, şudur budur... Bunlar da bize intikal etti mi, biz de bunları sulh etmeye çalışıyoruz."



Kalp Kırmadan, Mahkemeye Gitmeden Sulh Etme Sanatı

Malatya’da inanç önderlerinin birer kanaat önderi olarak toplumsal barıştaki rolüne dikkat çeken Gültekin, dedelik makamının adalet ve arabuluculuk işlevini üstlendiğini vurguladı. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkları karakola veya adliyeye taşınmadan çözmenin önemini belirterek şunları kaydetti:



"Dede nedir? Dede öğretmendir, hakimdir, savcıdır, kanaat önderidir, amcadır, dayıdır... Yani 'can' dediğimiz kişi her şeydir. Ondan dolayı da biz burada ibadetin yanı sıra mutlaka bunları sulh etmeye çalışıyoruz. Yani birilerinin arasında sorun, sıkıntı varsa, bunlar karakola gitmeden, mahkemeye gitmeden, birbirleriyle sorun, sıkıntı yaşayıp kalp kırmadan bize intikal etmişse mutlaka bunları sulh etmeye çalışırız. Eğer ki bunlarda sulh olmazsa, bunları ibadete almıyoruz."



Barış Olmadan İbadet Olmaz: Küs Olan Kapıdan Dönüyor

Alevi erkanında "rızalık" alınmadan yapılan ibadetin kabul görmeyeceğine dikkat çeken Aydın Gültekin, Erenler Cemevi’ndeki kırmızı çizgileri net bir dille özetledi. Kırgınlıkları gidermeyen ve kul hakkıyla kapıya gelen kişilerin ceme kabul edilmediğini belirten Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dargını, kırgını, küskünü, kul hakkı, komşu hakkı olanlar, yüz kızartıcı suç işleyenler, Allah'ın ve kanunların menettiği şeylere tevessül edenleri ya biz bunları sulh ederiz veya ibadete almayız."