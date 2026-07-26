Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya genelini ilgilendiren güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yaz aylarında dahi ani hava değişimlerine sahne olan Malatya’da, bu kez sıcaklık düşüşü ve yağış alarmı verildi.

Rapora göre, Malatya genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen sıcaklıklar, vatandaşlara serin bir gün yaşatacak ancak beraberinde ani hava olaylarını getirecek.

Rüzgar Kuvvetini Artırıyor

Havanın sadece yağışla kalmayacağı, rüzgarın da yön değiştireceği ve şiddetleneceği bildirildi. Bölge genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esen rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu 33°C

Akçadağ: Parçalı bulutlu 30°C

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29°C

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29°C

Battalgazi: Parçalı bulutlu 32°C

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31°C

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 29°C

Doğanyol: Parçalı bulutlu 34°C

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

Kale: Parçalı bulutlu 33°C

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C

Pütürge: Parçalı bulutlu 32°C

Yazıhan: Parçalı bulutlu 33°C

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 33°C