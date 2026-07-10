6 Şubat felaketinin ardından sadece binaların değil, şehir merkezlerinin de yer değiştirdiği Malatya’da, kentsel planlamanın yönünü değiştirecek tarihi bir vizyon ortaya kondu. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Duruş Dergisi’ne verdiği özel söyleşide ilçenin sadece bir enkaz kaldırma süreci yaşamadığını, Malatya’nın yeni ticari ve sosyal alt merkezi olma rolünü üstlendiğini duyurdu. Türkiye’nin kentsel dönüşümde en kritik kulvarı olan Yeşilyurt için alınan kararlar, şehri tek merkeze mahkûm olmaktan kurtarıyor.

"İnsanları Her Gün Akpınar’a Taşımanın Anlamı Yok"

Dünya standartlarında bir şehir planlama modeline geçildiğini belirten Başkan İlhan Geçit, Malatya’nın ticari sıkışmışlığına son verecek yeni kentsel kararı şu sözlerle açıkladı:

"Belli bir ölçekten sonra şehirlerin tek merkezi, tek çarşısı olmaz. İnsanları her gün Akpınar’a getirip götürmenin bir anlamı yok. Alt merkezler olacak. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını kendi bölgelerinde karşılayacak. Yeşilyurt şu an bankasıyla, kuyumcusuyla, restoranıyla kendi kendine yeten bir ilçe. Çarşı uzun süre tam faaliyet gösteremeyince esnafımız buraya yöneldi ve Yeşilyurt artık Malatya’nın yeni çarşısı, yeni çekim merkezi haline geldi."

Çırmıktı ve İkizce İçin Kritik Karar "İkizce’yi Getto Yaptırmayız"

Şehrin merkez ekseninin kaydığı bir diğer önemli nokta ise İkizce bölgesi. Başkan Geçit, yeni konut alanlarının yükseldiği İkizce’nin sadece bir konut bölgesi olarak kalmayacağını, buranın da yaşam standartları yüksek, güçlü bir alt merkez olarak tasarlandığını belirtti.

Kadim merkezlerin tarihsel hafızasını korumak için de kararlı bir adım attıklarını vurgulayan Geçit, "Çırmıktı’yı İkizce’ye mahkûm etmek istemedik. Geleneksel dokuyu, mahalle kültürünü ve gastronomiyi koruyoruz" diyerek Çırmıktı, Gündüzbey, Banazı, Barkuzu ve Kilek’i kapsayan 175 dönümlük dev rezerv alan çalışmasının tamamlandığını ve Haziran ayında ihale sürecine girileceğini müjdeledi.

Mega Proje Netleşti Beylerderesi Yaşam Vadisi

Merkez kimliğinin Yeşilyurt’a kaymasını destekleyen en büyük mega proje ise Beylerderesi Yaşam Vadisi oldu. Çırmıktı merkezden başlayıp Abdülhamit Han Köprüsü’ne kadar uzanacak 4,7 kilometrelik dev hat üzerinde çok katlı yapılaşmaya izin verilmeyecek. Yeşil alanlar, bisiklet yolları ve bölgenin dokusuna uygun tek katlı sosyal alanlarla bu vadi, yeni merkezin en büyük nefes alanı olacak.

Merak Edilen "Taziye Evi" Tartışmasına Şeffaf Yanıt

Gündemi meşgul eden Karakavak’taki taziye evinin ismine yönelik eleştirilere de açık yüreklilikle yanıt veren Geçit, suni tartışmalarla şehrin energişinin tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Organize sanayideki hayırsever bir iş insanının kendi kültürel mimarisine uygun bir taziye evi yapmak istediğini belirten Geçit, "Hayırseverimiz kendi adını değil, bu ismi rica etti. Muhtarımız ve bölge esnafıyla istişare ederek bu kararı verdik. Vatandaşımızın gündelik hayatında böyle bir ayrışma yok; orada her fikirden insan yan yana gelip acısını paylaşıyor" dedi.

Üreten Merkez Tarımda Sıkı Takip, Gençlikte AB Standartları

Yeşilyurt’un yeni merkez vizyonu sadece ticaret ve konutla sınırlı değil. Tarımsal alanların hobi bahçeleriyle heba edilmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Geçit, üreticiye dönük dev fide ve fidan desteklerinin süreceğini belirtti. Genç istihdamı için ise Türkiye’de parmakla gösterilen Meslek Edindirme Akademisi sayesinde gençlere Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli sertifikalar verilerek sanayinin kalbine doğrudan nitelikli iş gücü pompalanıyor.

Yeşilyurtspor İçin Yeni Hedef 2. Lig!

Spor camiasının yakından takip ettiği kulüp yapılanmasına da değinen Başkan Geçit, mali ve hukuki yapısı tertemiz, sürdürülebilir bir kulüp inşa ettiklerini söyleyerek, "Biz anlık kahramanlıklara değil, emeğe ve mücadeleye inanıyoruz. Biz 100 metrelik değil, maraton koşucusuyuz. Bu yıl hedefimiz net olarak 2. Lig" ifadelerini kullandı.

Görev süresi bittiğinde teknik projelerin ötesinde "insanın gönlünde iz bırakan ve kapısı halka her zaman açık bir başkan" olarak anılmak istediğini belirten İlhan Geçit, inşadan ihyaya geçen Yeşilyurt’un, Malatya’nın yeni ve en güçlü şehir merkezi olarak haritadaki yerini tescillediğini gösterdi.