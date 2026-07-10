Malatya’nın Hekimhan ilçesinde TOKİ tarafından yapımı sürdürülen toplu konut inşaatından gelen son dakika gelişmesi, bölgede büyük şok yarattı. Edinilen bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkisinde iş makinesiyle yürütülen temel kazısı çalışmaları esnasında ürkütücü bir bulguya rastlandı. İnşaat alanında kazı faaliyetlerini sürdüren çalışanlar, toprak altından çıkan ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik ile kafatası parçalarını fark etti.

İşçiler Fark Etti Jandarma Ekipleri Sevk Edildi

Temel kazısı sırasında kemik ve kafatası parçalarına rastlayan şantiye çalışanları, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak buluntuların çıktığı alanda titiz bir inceleme başlattı.

İlk İnceleme Yapıldı Kemikler Bez Torbaya Konuldu

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde, elde edilen kemiklerin 2 kişiye ait olabileceği değerlendirildi. Alanda delil niteliği taşıyan tüm kemik ve kafatası parçaları, ekipler tarafından büyük bir dikkatle toplanarak bez torbaya konuldu. Toplanan bu buluntuların, derinlemesine incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Sır Perdesi DNA Analizinin Ardından Aralanacak

Hekimhan'daki TOKİ şantiyesinde bulunan kemiklerin tam olarak kime ait olduğu, ne kadar süredir bu bölgede toprak altında bulunduğu ve bu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin tüm detaylar, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak titiz incelemelerin ardından netleşecek. Burada yapılacak olan uzman incelemesi ve DNA analizlerinin, olayın arkasındaki gizemi tamamen aydınlatması bekleniyor.