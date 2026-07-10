Malatya’nın Darende ilçesinde geniş bir kitle tarafından takip edilen "Yörem Darende" sosyal medya sayfasının yöneticilerinden Cahit Girgin’den acı haber geldi. İlçe doğasını ve kültürel değerlerini kadrajına alan sevilen ismin, fotoğraf çekimi için çıktığı dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Yakınları İhbar Etti, Ekipler Seferber Oldu

Edinilen bilgilere göre, Perşembe akşamı doğa fotoğrafı çekmek amacıyla evinden ayrılan Cahit Girgin’den bir süre haber alınamadı. Girgin’in hayatından endişe eden yakınları durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi. İhbarın ardından polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Ayvalı Mahallesi Karanlıkdede mevkisinde geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Cansız Bedeni Hasangazi Türbesi Yakınlarında Bulundu

Ekiplerin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sürerken acı haber, yüksek gerilim hattının bulunduğu alandan geldi. Bir vatandaş, Hasangazi Türbesi’nin üst kısmındaki dağlık arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik görevlilerinin yaptığı incelemede, bu kişinin aranan Cahit Girgin olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Darp veya Yaralama İzine Rastlanmadı

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerde, Cahit Girgin’in vücudunda herhangi bir darp, kesici alet ya da ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Girgin’in vefat sebebi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

Son Paylaşımı 21 Saat Önceydi

Darende’nin tanıtımına büyük emek veren Cahit Girgin’in, acı olaydan yaklaşık 21 saat önce sosyal medya hesabından ilçenin simgelerinden Kudret Havuzu’nu tanıtan görüntüler paylaştığı ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Bozkurt'tan Taziye Mesajı

Acı haberin ardından Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Darende’nin tanıtımına ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına büyük emek veren kıymetli hemşehrimiz Cahit Girgin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İlçemize kattığı değerler ve geride bıraktığı kıymetli hizmetler daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Darendeli hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum."