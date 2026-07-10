Malatya, 2026 LGS sonuçlarına göre Türkiye genelinde yaşanan şampiyon sayısındaki düşüşe rağmen eğitimdeki kurumsal başarısını korudu. Sınava giren öğrenci sayısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin oranları dikkate alındığında kent, zorlu şartlara rağmen üst üste iki yıl boyunca Türkiye birincileri çıkarma başarısı gösterdi.

2025 yılında LGS kapsamında Türkiye genelinde 500 tam puan alan öğrenci sayısı 719 iken, 2026 yılında bu sayı 452’ye geriledi. Aynı dönemde Malatya’da 500 tam puan alan öğrenci sayısı ise 8’den 6’ya düştü. Sınava giren öğrenci sayısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerin oranları dikkate alındığında, ülke genelindeki azalışa rağmen Malatya’nın iki yıl üst üste Türkiye birincileri çıkarma başarısını sürdürdüğü görüldü.

Malatya'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 10 bin 109 öğrenci katılmıştı. Bu öğrenciler arasında 500 tam puan alan 6 öğrenci çıktı.