Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik başlattığı büyük dönüşüm hamlesi kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılında lisans ve ön lisans düzeyinde toplam 16 yeni programın açılacağını ilan etti. Yapay zekadan biyoteknolojiye, finansal teknolojilerden mobil güvenliğe kadar çağın ötesindeki alanları içeren bu stratejik programlar, ilk kez 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alarak üniversite adaylarının beğenisine sunulacak.

Türkiye genelinde heyecanla karşılanan bu tarihi kararın ardından, bölgenin en önemli eğitim üslerinden olan Malatya’daki iki üniversitenin – İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesinin – bu yeni nesil bölümlerden hangilerini bünyesine katacağı ve kentteki genç istihdamına nasıl yön vereceği sorusu şimdiden Malatya kamuoyunun gündemine oturdu.

YAPAY ZEKA SOSYAL BİLİMLERLE BULUŞUYOR

YÖK'ün açıkladığı yeni haritada en dikkat çeken unsur, yapay zekanın sadece mühendislik değil, sosyal bilimler ve işletme alanlarıyla da entegre edilmesi oldu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde ilk kez öğrenci kabul edecek programlar şunlar:

Tarih ve Yapay Zeka

Felsefe ve Yapay Zeka

İşletme ve Yapay Zeka

Finansal Teknoloji

Biyoteknoloji ve Genetik

Paramedik

Balıkçılık Teknolojisi

ÖN LİSANS DÜNYASINA DİJİTAL DOKUNUŞ

Geleceğin iş gücü ihtiyacını karşılamak adına meslek yüksekokullarının da çehresi tamamen değişiyor. İlk kez tercih kılavuzuna dahil edilecek ön lisans programları ise şöyle sıralandı:

Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon

Dijital Oyun Teknolojileri

Mobil Güvenlik Teknolojileri

İlaç Üretim Teknolojisi

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

Laboratuvar Hayvanları

Balıkçılık Teknolojisi

Bahsi edilen bölümlerin Malatya üniversitelerinde açılıp açılmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.