Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), bünyesindeki farklı akademik birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. 20 Haziran 2026 tarihi itibarıyla başlayan başvurular, 4 Temmuz 2026 tarihine kadar üniversitenin PEBDES sistemi üzerinden dijital olarak kabul edilecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile üniversitenin kendi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütler Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alım ilanına çıktı. İlanda belirtilen özel ve genel koşulları sağlayan adayların başvurabileceği kadrolar için süreç resmen başlatılırken, adayların ilgili mevzuattaki diğer tüm şartları da taşımaları gerektiği bildirildi. Başvuru yapacak adayların ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekirken, şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamalarının yapılmayacağı, yapılmış olsa dahi iptal edileceği önemle vurgulandı.

UNVANLARA GÖRE BAŞVURU EVRAKLARI

Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için unvanlarına göre şu belgeleri hazırlamaları gerekiyor:

Profesör Adayları: Üniversitenin resmi internet sitesinden (www.ozal.edu.tr) temin edilecek başvuru formu, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgeleri, 1 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ile doçentlik belgelerinin aslı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktıları. Ayrıca üniversitenin atama yönergesine uygun belgeler, yayın listeleri (başlıca araştırma eseri belirtilerek) ve bilimsel çalışma dosyaları.

Doçent Adayları: Başvuru formu, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgeleri, 1 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgeleri (noter/resmi kurum onaylı veya e-Devlet karekodlu), üniversite yönergesine göre hazırlanan evraklar, yayın listeleri ve bilimsel çalışmalar.

Doktor Öğretim Üyesi Adayları: Başvuru formu, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik durum belgesi, 1 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgeleri (onaylı mühürlü örnek veya e-Devlet karekodlu), üniversite yönerge kriterlerine uygun belgeler, yayın listesi ve bilimsel yayın dosyaları.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL ESASLAR

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları ve ilandaki özel koşulları karşılaması zorunlu. Süreçle ilgili dikkat edilmesi gereken diğer genel açıklamalar ise şu şekilde:

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgelerinin (noter veya resmi kurumca mühürlü/ıslak imzalı) dosyaya eklenmesi şart.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek.

Doçentlik unvanını almaya hak kazanmış adaylar, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

Herhangi bir kamu kurumunda halen çalışanlar veya daha önce çalışıp ayrılmış olanlar, çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı Hizmet Belgesi’ni başvuru dosyalarına eklemek zorunda.

Müracaatların ardından üniversite bünyesinde kurulacak olan "Ön Değerlendirme Komisyonu" evrakları inceleyecek ve sadece aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların başvurularını geçerli sayacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, gerekli gördüğü takdirde ilan sürecinin her aşamasını ve ilan edilen pozisyonları iptal etme veya süreçte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyesi kadroları için başvurular şahsen veya posta yoluyla değil, tamamen dijital ortamda PEBDES sistemi üzerinden (https://pebdes.ozal.edu.tr/) gerçekleştirilecek. İlanın yayım tarihi olan 20 Haziran 2026'da başlayan başvuru süresi 15 gün olup, son başvuru tarihi olan 4 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar sisteme yüklenmeyen veya süresi içinde tamamlanmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.