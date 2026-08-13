TBMM koridorlarında ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Çerçeve Yasa" ile ilgili en kritik soru yanıt buldu. Yasa fiilen henüz yürürlüğe girmedi. Kamuoyunda "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olarak bilinen 12 maddelik düzenlemenin uygulanması için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının teyit edilmesi ve karar MGK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. İşte parti parti konuşulan oylama kulisleri, 6 aylık kritik mühlet ve kapsam dışı bırakılan suçların tüm detayları...

Çerçeve Yasa Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan ve asıl adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olan çalışma, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlığına son vermesini ve silah bırakmasını amaçlayan 12 maddelik özel bir hukuki düzenleme olarak öne çıkıyor.

Peki, bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Yasanın fiilen uygulanabilmesi için öncelikle terör örgütlerinin silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca teyit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin yapılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yasa resmi olarak yürürlük kazanacak.

Meclis'te Partilerin Tutumu ve Konuşulan Oy Dağılımı

Tarihi düzenlemeye ilişkin Meclis koridorlarında ve kamuoyuna yansıyan kulis bilgilerine göre partilerin muhtemel oy dağılımı ve tutumları şu şekilde listelendi:

AK Parti: 268 Kabul (9 vekil oylamaya katılmadı)

268 Kabul DEM Parti: 55 Kabul

55 Kabul MHP: 44 Kabul

44 Kabul YENİ Parti: 35 Kabul, 54 Ret (2 vekil oylamaya katılmadı)

35 Kabul, 54 Ret CHP: 29 Kabul, 2 Ret (14 vekil oylamaya katılmadı)

29 Kabul, 2 Ret İYİ Parti: 29 Ret (Grubun tamamı ret oyu verdi)

29 Ret Yeni Yol Partisi: 16 Kabul, 3 Çekimser (1 vekil oylamaya katılmadı)

16 Kabul, 3 Çekimser Diğer Partiler ve Bağımsızlar: Bağımsızlar: 7 Kabul, 1 Ret HÜDA PAR: 4 Kabul Yeniden Refah Partisi: 4 Çekimser Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3 Kabul DBP: 2 Kabul EMEP: 2 Kabul Saadet Partisi: 1 Kabul DSP: 1 Kabul Demokrat Parti: 1 Ret



Çerçeve Yasa Kimleri Kapsıyor, Hangi Suçlar Dışarıda Tutuluyor?

Gündemdeki düzenleme; örgüt üyeliği, yardımı, propagandası ve finansmanı gibi suçları kapsama alırken, toplum vicdanını yaralayan ağır suçları tamamen kapsam dışında tutuyor.

Kasten Öldürme Kapsam Dışı: Kasten öldürme suçları düzenlemenin dışında kalıyor.

Kasten öldürme suçları düzenlemenin dışında kalıyor. Tarih Sınırı ve İstisna: Haziran 2005’ten önce işlenen müebbet gerektiren suçların dışarıda bırakılmasıyla, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın bu yasadan yararlanmasının önü kesilmiş durumda.

12 Maddelik Teklifin Öne Çıkan Detayları 6 Aylık Süre ve İzleme Komisyonu

Çerçeve yasa taslağında yer alan erteleme, denetim ve başvuru şartları şu temel maddeler üzerine kurulu:

Soruşturma Ertelemeleri: 15 yıl veya daha az ceza gerektiren suçlarda 5 yıl ; 15 yıldan fazla veya müebbet gerektiren suçlarda ise 10 yıl erteleme öngörülüyor.

15 yıl veya daha az ceza gerektiren suçlarda ; 15 yıldan fazla veya müebbet gerektiren suçlarda ise erteleme öngörülüyor. 17 Kişilik TBMM Komisyonu: Uygulama süreci; Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki üst kurul ve TBMM bünyesinde oluşturulacak 17 kişilik özel komisyon tarafından yakından izlenecek.

Uygulama süreci; Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki üst kurul ve TBMM bünyesinde oluşturulacak tarafından yakından izlenecek. 6 Aylık Başvuru Mühleti: MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 6 ay içinde Cumhuriyet başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunması gerekecek.