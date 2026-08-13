Şehir merkezindeki ana caddelerde ve kontrol noktalarında durdurulan sürücüler, taşıdıkları ehliyetin bindikleri araca yetmediğini öğrenince neye uğradığını şaşırıyor. Yıllardır sorunsuz sürüyorum zannettiği motoru yüzünden ceza yiyen vatandaşlar, dertlerini anlatmaya çalışsa da yasalar net bir şekilde uygulanıyor.

Kulaktan Dolma Bilgilere İnanmayın

Motosiklet dünyasında en sık karşılaşılan yanılgılardan biri, 600 cc hacme kadar olan tüm vasıtaların A2 belgesiyle dertsiz tasasız sürülebileceği inancıdır. Malatya emniyetine bağlı trafik ekipleri ise yaptıkları denetimlerde sadece motor hacmine bakmıyor. Araçların ruhsatında yer alan motor gücü ve aracın kendi ağırlığı arasındaki orantı, hangi ehliyetin geçerli olacağını doğrudan belirliyor. Yanlış sınıftaki motorun selesine oturanlara 11 bin 629 liralık idari para cezası kesilip makbuzu ellerine tutuşturuluyor.

Sürücü Belgelerinin Kapsama Alanları

Hangi belgenin neleri kullanabileceği yönetmelikte açıkça tarif ediliyor. İki, üç veya dört tekerli motorlu bisikletler için M sınıfı şart koşuluyor. A1 sınıfı ehliyet sahipleri; motor hacmi 125 cc’ye kadar olan, gücü 11 kW’ı ve güç-ağırlık oranı 0,1’i geçmeyen iki tekerlekli motorları sürebiliyor. Üç tekerlekli vasıtalarda ise güç limiti 15 kW.

Hesabınızı İyi Yapın Cebiniz Yanmasın

Birçok sürücünün cebinde bulunan A2 ehliyet ise maksimum 35 kW motor gücüne izin veriyor. Gücünün ağırlığına oranı 0,2 sınırını geçen araçlar A2 kapsamından çıkıyor. Malatyalı sürücülerin ceza koçanlarıyla yüzleşmemesi için yola çıkmadan önce ruhsatlarını dikkatle okumaları ve teknik sınırları aşan araçları kullanmaktan kaçınmaları gerekiyor.