Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolu hamlesinin önemli duraklarından biri olan Malatya Garı, yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören tarihi yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek hem kent hafızasındaki yerini korudu hem de yeniden yolcularını ağırlamaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 1931 yılında hizmete alınan istasyon, 1944 yılında tamamlanan bugünkü gar binasıyla Malatya'nın simge yapılarından biri haline geldi. Art deco mimarisiyle dikkat çeken yapı, Manisa ve Diyarbakır garlarıyla benzer özellikler taşıyor.

Cumhuriyet'in Demiryolu Vizyonunun Önemli Duraklarından Biri

1923-1950 yılları arasında Türkiye'nin ulaşım politikasında demiryolları büyük önem taşırken, Malatya da stratejik konumu sayesinde önemli bir demiryolu kavşağı olarak öne çıktı. Şehre ilk tren, 1931 yılında Malatya-Fevzipaşa demiryolu hattının hizmete açılmasıyla ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya Garı, yıllar boyunca Doğu ile Batı arasında ulaşımın önemli merkezlerinden biri oldu.

Üç Ayrı Demiryolu Hattının Kavşağında

Malatya Garı, Adana, Ankara-İstanbul ve Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'ya uzanan demiryolu ağının kesişim noktasında bulunuyor. Gar üzerinden bugün de Van Gölü Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi ve Fırat Ekspresi seferleri gerçekleştiriliyor. Bu hatlar sayesinde Malatya; Ankara, Tatvan, Kurtalan, Elazığ ve Adana gibi önemli merkezlerle demiryolu bağlantısını sürdürüyor.

Deprem Sonrası Aslına Uygun Restore Edildi

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan tarihi gar binasında, Ağustos 2024'te kapsamlı restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yapının tarihi dokusu korunarak yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Malatya Garı yeniden hizmet vermeye başladı.

Yenilenen görünümüyle ziyaretçilerini karşılayan tarihi gar, yalnızca bir ulaşım merkezi olmanın ötesinde, Malatya'nın kültürel mirasını ve Cumhuriyet döneminin mimari izlerini yaşatan önemli eserlerden biri olarak yeniden kent yaşamındaki yerini aldı.