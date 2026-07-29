Malatya’da geçici iş arayan vatandaşlar için sevindirici haber Malatya Valiliği’nden geldi. Valilik, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1.500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu.

Haberin duyurulmasının ardından programa başvurmak isteyen vatandaşlar için başvuru takvimi ve aranan kriterler açıklandı.

TYP Başvuruları Ne Zaman Bitiyor? Süreç Nasıl İşleyecek?

Malatya Valiliği ve İŞKUR koordinesinde yürütülen TYP başvuruları 28 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Adayların başvurularını tamamlaması için belirlen son tarih ise 1 Ağustos olarak açıklandı.

Program kapsamında görev alacak 1.500 personelin belirlenmesinde liste yöntemi uygulanacak. Asil listede yer alarak göreve başlama hakkı kazanan adaylar, ilgili kurumlar tarafından doğrudan telefonla bilgilendirilecek. Bu sebeple başvuru yapan adayların İŞKUR sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel olması büyük önem taşıyor.

TYP kapsamındaki çalışma süresi ise 17 Temmuz 2026 – 17 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İşte TYP Başvuru Şartları Hane Geliri ve Yaş Sınırı Kaç?

Malatya il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların faydalanabileceği 1.500 kişilik TYP alımında adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

Yaş Şartı: Başvuru yapacak adayların 19 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Kayıt Durumu: İŞKUR’a kayıtlı işsiz statüsünde bulunmak.

SGK Durumu: Başvuru tarihi itibarıyla aktif bir SGK kaydının olmaması.

İkamet: Malatya il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Sağlık Durumu: Yapılacak iş için sağlık durumunun elverişli olması.

Hane Geliri Sınırı: Başvuran adayın hane halkı toplam gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması şartı aranmaktadır.

Tek Kişi Kuralı: Aynı hanede ikamet eden bireylerden yalnızca 1 kişi TYP programından yararlanabilecektir.

Öğrenciler Başvurabilir mi? 9 Ay Sınırına Dikkat!

TYP başvuru kriterlerinde eğitim durumuna ilişkin özel düzenlemeler yer alıyor:

Örgün Öğretim: Herhangi bir örgün öğretim kurumunda aktif öğrenci olanlar programa kabul edilmeyecek.

Açıköğretim: Açıköğretim öğrencileri kapsam dışında tutuldu; bu gruptaki adaylar başvuru yapabilecek.

Önceki TYP Deneyimi: Daha önce TYP projelerinde görev alan katılımcılar için 9 ay çalışma sınırı geçerli kılınacak. Önceki programlardan kalan süreler hesaplamaya dahil edilecek. Yerinde Dönüşümde Hak Ediş Müjdesi: Ödemeler Artık 34 Günde Bir Yapılacak İçeriği Görüntüle

Şartlara Uymayanların Kaydı Silinecek! (24 Ay Başvuru Yasağı)

Program süresince başvuru ve katılım koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilen kişilerin TYP ile ilişiği derhal kesilecek. Şartları ihlal ettiği için ilişiği kesilen kişiler, 24 ay geçmeden yeniden herhangi bir TYP projesine başvuru yapamayacak.

TYP Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

1.500 kişilik dev kadroya başvurular iki farklı kanal üzerinden alınıyor:

Online Başvuru: İŞKUR’un resmî internet adresi www.iskur.gov.tr üzerinden e-Şube aracılığıyla, Telefon İle Başvuru: ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Hattı aranarak kolayca gerçekleştirilebilecek.