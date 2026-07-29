Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye'yi, Türk dilini, kültürünü ve sanatını dünya genelinde tanıtmak amacıyla düzenlenen 2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları programı sona erdi. 6-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 50 farklı ülkeden gelen 224 yabancı öğrenci, Türkiye'nin farklı şehirlerinde misafir edilerek hem Türkçe eğitimi aldı hem de Türk kültürünü yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Öğrenciler Malatya’da Ağırlandı

Programın en dikkat çeken duraklarından biri de Malatya oldu. Farklı ülkelerden kente gelen uluslararası öğrenciler, Malatya’da geçirdikleri süre boyunca bölgenin zengin kültürünü ve köklü mutfağını yakından tanıma şansı yakaladı.

Rusya’dan katılan Aygül Dzhaieva, Malatya’da geçirdikleri dönemi unutamadıklarını belirterek, “Malatya'da çok güzel zaman geçirdik. Türk mutfağını yakından tanıdık. Ebru sanatı yaptık. Lahmacun hazırladık ve çiğ köfte yapmayı denedik” sözleriyle kentteki deneyimlerini paylaştı.

Sadece teorik Türkçe dersleriyle sınırlı kalmayan programda öğrenciler; Tokat’tan Malatya’ya kadar uzanan Anadolu şehirlerinde Karagöz-Hacivat gösterilerinden traditional el sanatlarına, geleneksel yemek yapımından tarihi mekan gezilerine kadar birçok etkinliğe katıldı.

Kapanış İstanbul Boğazı’nda Yapıldı

Bir aylık yoğun eğitim ve kültür maratonunun ardından İstanbul’da bir araya gelen 224 öğrenci, programın kapanışını İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne turuyla gerçekleştirdi.

Kapanış programında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cahid Şenel, Yunus Emre’nin "gönülden gönüle" felsefesiyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Mekan olarak Türkiye'de, Türk dilinde gönülden gönüle birleşmiş olduk. Umarım çok verimli bir süreç geçirmişsinizdir. Sizin gönüllerinizde hem Türkçe hem de Türkiye güzel bir yer edinmiştir” dedi.

Boğaz’ın eşsiz manzarasında müzik eşliğinde eğlenen ve hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, Türkiye’den ve Malatya’dan unutulmaz anılarla ayrıldı.