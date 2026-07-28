Malatya’da akşam saatlerinde Yeşilyurt Tohma mevkisinde yer alan arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve anızların tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle yol kenarına ve çevredeki tarım arazilerine doğru yayıldı.

Çevreden geçen vatandaşların ve bölge sakinlerinin dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Can Kaybı veya Yaralanma Yaşanmadı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki ekili alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü. Sevindirici haber ise yangın sırasında kimsenin zarar görmemesi oldu; olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.