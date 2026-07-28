Malatya’da emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele hız kesmeden sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak çalışmada, kent merkezinde sokaklara sürülmesi planlanan yüksek miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

MAŞTİ Otogarı’nda Şüphe Üzerine Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 27.07.2026 tarihinde MAŞTİ Otogarı içerisinde durumundan şüphelenilen 1 şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, satışa hazır halde 1 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, geleceğin teminatı olan gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.