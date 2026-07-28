Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki İnönü Üniversitesi güzergahında seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine şiddetle çarptı.

Çarpmanın Etkisiyle Araç Ters Döndü

Aydınlatma direğine çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak yol ortasında ters döndü. Kazanın etkisiyle sürücü araçtan dışarı savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçtan savrulan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevreyolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

Meydana gelen kaza nedeniyle Malatya Çevreyolunda ulaşım kilitlendi ve trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin bölgede aldığı güvenlik önlemlerinin ve ters dönen aracın yoldan kaldırılmasının ardından kara yolundaki trafik yeniden eski seyrine döndü.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.