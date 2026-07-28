Bu Sabah TV ekranlarında canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Şenol Karaduman'ın yaptığı "Futbol Analizi" programında konuşan spor yorumcusu Aziz Yiğit, Yeni Malatyaspor'un yaşadığı tesis krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yiğit, takımın antrenman yapacak, kamp kuracak ve konaklayacak uygun bir tesise sahip olmadığını belirterek, bu şartlar altında yeni sezon hazırlıklarının sağlıklı şekilde sürdürülemeyeceğini ifade etti.

"Bu şartlarda lige girmesi çok zor"

Programda konuşan Aziz Yiğit, Yeni Malatyaspor'un yeni sezon hazırlıklarına başlayamadığını belirterek,

Bu takımın tesisi yok, aracı yok, yemeği yok, dinleneceği yer yok. Bu şartlarda Yeni Malatyaspor'un takımı sahaya çıkaracağı kanaatinde değilim. Eğer bu imkanlardan faydalanamayacaksa bu takımın lige girmesinde de bir fayda görmüyorum. Futbolcuların kamp, konaklama ve antrenman yapacak alanları yok, ligin başlamasına kısa süre kala yaşanan krizin bir an önce çözülmesi gerekiyor.

dedi.

İlhan Geçit'e verilen söz hatırlatıldı

Programda, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in daha önce Yeni Malatyaspor'un tesis sorununun çözüleceği yönünde umut verdiği de hatırlatıldı. Aziz Yiğit,

Yeşilyurt Belediye Başkanımız İlhan Geçit hakikaten bir umut vermişti. 'O tesisi biz hallederiz, orada kalırlar' demişti. Ancak bugün aldığımız duyumlara göre o tesis de Yeni Malatyaspor'a verilmiyor.

diyerek verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

"İki profesyonel takım arasında ayrım yapılmamalı"

Aziz Yiğit, Malatya'nın iki profesyonel kulübü arasında ayrım yapılmasının doğru olmadığını belirterek,

Yeni Malatyaspor'un desteklenirse diğer kulübe zarar verecek. Bir takıma öz evlat, diğerine üvey evlat muamelesi yapılması doğru değil. Yeni Malatyaspor'un ayakta kalması, hedefi olan diğer Malatya takımına da fayda sağlar.

ifadelerini kullandı.

Belediyelere ve yönetime çözüm çağrısı

Programın sonunda Şenol Karaduman ile Aziz Yiğit, yaşanan krizin karşılıklı açıklamalarla değil, diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Yiğit, belediye başkanları ile kulüp yönetiminin bir araya gelerek tesis sorununu çözüme kavuşturması çağrısında bulunurken, Karaduman da ligin başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatarak Yeni Malatyaspor'un mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti. Programda, Nurettin Soykan Tesisleri'nin Yeni Malatyaspor'a tahsis edilmesi ya da alternatif bir çözümün vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiği görüşü öne çıktı.