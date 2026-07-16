Yeni sezonda mutlak başarı hedefleyen Malatya Yeşilyurtspor Kulübü, 2026-2027 sezonu kadro planlama çalışmaları kapsamında savunma hattına çok önemli bir takviye gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolseverlerin yakından tanıdığı deneyimli stoper Koray Uzun ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İskenderun’dan Malatya’ya Tecrübe Transferi

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre; son olarak İskenderunspor forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli stoper ile her konuda mutabakata varıldı.

Defansa Güç Katacak İsim: Koray Uzun

Sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Koray Uzun, özellikle şu özellikleriyle dikkat çekiyor:

-Uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden deneyimli isim, defans hattına liderlik edecek.

-Sahadaki hırslı ve pes etmeyen oyunuyla taraftarın sevgilisi olmaya aday.

-Savunmadaki caydırıcı fiziği ve güçlü oyunuyla Yeşilyurt kalesini gole kapatacak.

Kulüp yönetimi, başarılı oyuncunun transferini "Tecrübesi, mücadeleci yapısı ve savunmadaki güçlü oyunuyla dikkat çeken Koray Uzun, yeni sezonda savunma hattımıza güç katacaktır" sözleriyle camiaya müjdeledi.

“Sarı-Kırmızılı Forma Altında Başarılar Diliyoruz”

Transferin resmileşmesinin ardından Malatya Yeşilyurtspor Kulübü, yeni transferine hoş geldin mesajı yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Koray Uzun’a sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."