TFF 3. Lig'de 2026-2027 sezonunda mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurtspor, yeni sezon hazırlıklarını başlatıyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 13 Temmuz itibarıyla ilk antrenmanına çıkacak.

Yeni sezonda takımın başında yer alacak olan teknik direktör Mehmet Ak idaresinde çalışmalara başlayacak olan takım, ilk etap hazırlıklarını 31 Temmuz'a kadar Malatya'da sürdürecek. Şehirdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından futbolcular, 3 Ağustos'ta başlayacak yoğun kamp dönemine geçecek. Teknik heyet, bu süreçte oyuncuları fiziksel ve taktiksel açıdan lige hazır hale getirmek için sıkı bir program uygulayacak.

5 HAZIRLIK MAÇINDA BOY GÖSTERECEK

Takımın form durumunu yakından görmek isteyen teknik heyet, kamp sürecinde yoğun bir maç takvimi belirledi. Malatya temsilcisi, 7, 12, 16 ve 21 Ağustos tarihlerinde olmak üzere kampta 4 önemli hazırlık maçı oynayacak.

Kamp döneminin ardından 24 Ağustos'ta şehre dönecek olan Malatya Yeşilyurtspor, sezon öncesindeki son provasını komşu şehirde yapacak. Ekip, beşinci ve son hazırlık maçını 29 Ağustos'ta Elazığ'da oynayarak eksiklerini gidermeye çalışacak. Zorlu hazırlık sürecini geride bırakacak olan sarı-kırmızılılar, 6 Eylül'de oynanacak ilk resmi maçla birlikte 2026-2027 sezonuna merhaba diyecek.