Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham), Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Tekstilciler ve Konfeksiyon Derneği ile Malatyalı İş İnsanları Derneği tarafından ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri Fırsatlar ve Tehditler Paneli gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, ABD Pazarının dünya ticaretindeki öneminden bahsetti.

“ÜLKEMİZİN TİCARET VE YATIRIM EKOSİSTEMİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TABA-AmCham’in 1987 yılından bu yana kamu yararına faaliyet gösteren köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Süleyman Ecevit Sanlı,

“1991'den itibaren de Amerikan Ticaret Odası'nın Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. Türkiye ile Amerika arasındaki ticari, ekonomik ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunmaya gayret ediyoruz. 1991 yılından itibaren de American Chamber of Commerce ağına entegre yapımızla, 125 ülkede faaliyet gösteren 135 Amerikan Ticaret Odası ile birlikte küresel bir iş ağı içerisinde yer almaktayız. Türkiye'de İstanbul merkezi genel merkezimiz; yanı sıra Ankara, İzmir ve Çukurova şubelerimiz, Tekirdağ, Gaziantep, Kocaeli ve Denizli temsilciliklerimizle faaliyet gösterirken; Amerika Birleşik Devletleri'nde de New York, New Jersey, Washington D.C., Virginia, California, Florida, Kansas, Missouri ve Texas başta olmak üzere geniş bir temsil ağına sahibiz. Ayrıca Avrupa ve Avrasya'da da Londra, Berlin, Roma, Hollanda, Ukrayna ve Bakü gibi stratejik merkezlerde de temsilciliklerimiz bulunmaktadır. TABA-AmCham yalnızca bir dernek değil; iş dünyası, yatırımcılar ve kamu kurumları ile uluslararası paydaşlar arasında köprü kuran bir yapıdır. Business Club yapımız, sektörel raporlarımız, yatırım ve ticaret odaklı etkinliklerimiz, görüşmelerimiz ve TABA Akademi çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin ticaret ve yatırım ekosistemine de katkı sunmaya devam etmekteyiz. Bugün ele alacağımız konu, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapmak için değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan, sürdürülebilir ticari varlık oluşturabilmektir”

şeklinde konuştu.

“BU PAZARIN DOĞRU ANALİZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Amerika Birleşik Devletlerinin yüksek satın alma gücü, gelişmiş yatırım ortamı ve güçlü tüketim yapısıyla Türk firmaları için büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Sanlı,

“Bu büyük pazarın doğru analiz edilmesi ve stratejik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aslında dünya tek kutupluluktan yeniden çok kutupluluğa doğru dönüyor. Dünyanın en büyük tüketici pazarı olan, dünyanın yüzde 33’ünü tüketen bir pazar olan Amerika pazarıyla; dünyada üretilen her 3 üründen 1’ini üreten dünyanın en büyük üreticisi Çin'in arasında sıkışan bir dünyada ticaret erbabımız nasıl bir yol haritası izleyecek? Esas bu konularda da mihmandarlık etmeye gayret ediyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“ABD PAZARI TÜRK FİRMALARI İÇİN STRATEJİK FIRSATLAR BARINDIRIYOR”

ABD Pazarının Türk ihracatçısı için çok büyük fırsatlar barındırdığını kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise,

“Dünya ticaretinde artık sadece kaliteli üretmek yeterli değil; aynı zamanda doğru pazara, doğru ürünle, doğru zamanda ve doğru stratejiyle ulaşabilmek de çok önemli bir kavram. Bugün ürettiğiniz ürünü satamıyorsanız, pazar bulamıyorsanız, bu noktada farklı ülkelerde pazar arayışı içerisinde olanlar sizden daha öne geçmiş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 340 milyon nüfusu olan, 30 trilyon doları aşan ekonomisi, dünyanın en büyük ihracatlarından birini yapabileceğimiz güçlü bir ülke. Türk ihracatçısı için çok büyük fırsatlar barındırıyor. Dünyanın kayısı başkenti olan Malatya'mızda en büyük pazarımız zaten Amerika Birleşik Devletleri. Bu anlamda Malatya olarak yıllık 500 milyon doları bulan kayısı ihracatımız ve 350 milyon doları aşan diğer sektörlerdeki ihracatlarımız, güçlü üretim altyapısı olan Malatya'mızda daha iyi fırsatlar oluşturabilmek için bizim Amerika'yı bir noktada, diğer fırsatları da analiz ederek güçlü bir şekilde hedef planımızın içerisine almamız gerektiğine inanıyorum. ABD pazarı Türk firmaları için stratejik fırsatlar barındırıyor. Elbette bu pazara girmek kolay değil. Ancak doğru hazırlıklar yapan, kaliteyi sürdüren, markalaşan ve kuralları iyi okuyan firmalarımız ABD için çok önemli fırsatlar sunulduğu pazarlara erişimle ilgili sıkıntılarının olmayacağına inanıyorum”

diye konuştu.

Malatya Tekstilciler ve Konfeksiyon Derneği (MATEK-DER) Başkanı Mehmet Tüm, ABD pazarının özellikle tekstil ve üretim sektörü açısından devasa fırsatlar barındırdığını kaydederek,

“Tam da bu noktada Türkiye’ye ihracat vizyonunu kazandıran, ABD ile ticaret köprüsünün mimarı hemşehrimiz merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın vizyonunu anmamak imkânsızdır. Onun yıllar önce açtığı bu yolda bugün bu dev pazarda kalıcı olmak, eyalet bazında fırsatlar ve tehditleri doğru okumaktan geçiyor”

dedi.

“ZAMAN KAYBETMEYELİM, MALATYA'YI TİCARETTE DE AYAĞA KALDIRALIM”

Panele katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise iş adamlarına bir çağrıda bulunarak,

“Türkiye'nin gerçek anlamda ihracatla tanışması Turgut Özal gibi bir lider sayesinde olmuştur. TABA AmCham'in vizyonu ve misyonu gerçekten çok hoşuma gitti; sistem kurmak. Bizim toplumların en büyük zorluğu burada sistem kuramıyoruz. Sistem kurmak, güven inşa etmek; bu da sistem kurmaktan daha önemli bir olay. Diğer bir şey de ilişki ağı oluşturmak. Ben burada iş adamlarımıza, yatırımcılara seslenmek istiyorum; zaman kaybetmeyelim, Malatya'nın adını tarihteki misyonuna uygun bir şekilde ticarette de ayağa kaldıralım”

ifadelerini kullandı.