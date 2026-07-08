Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığı’nda bir araya gelen belediye meclisi, temmuz ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi. 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen bu kritik oturumda, Malatya’nın çehresini değiştirecek, ulaşımdan altyapıya kadar uzanan dev projeler resmiyet kazandı.

MALATYA TARİHİNİN EN BÜYÜK TOPLU TAŞIMA YATIRIMI HAFİF RAYLI SİSTEM AYGM'DEN ONAY ALDI!

Mecliste yaptığı konuşmada 2026 yılını hizmet ve yatırım yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, şehrin trafik yükünü tamamen ortadan kaldıracak dev ulaşım projesini şu sözlerle duyurdu:

"Malatya’mız için en önemli projelerimizden birini daha hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Hafif Raylı Sistem Projemiz AYGM tarafından onaylandı. Şehrin trafik yükünü hafifleterek ulaşımı kökten dönüştürecek bu proje, Malatya tarihinin en büyük toplu taşıma yatırımı olacaktır." Ağaç sayısı rekor kırdı, üretim yüzde 99,6 düştü! Malatya kayısısında tarihi şok İçeriği Görüntüle

İŞTE MECLİSİN AÇIKLADIĞI MALATYA HAFİF RAYLI SİSTEM GÜZERGÂHI

Büyükşehir Meclisi'nde paylaşılan resmi bilgilere göre, Malatya halkına hizmet verecek dev ulaşım ağının güzergâh planlaması ve inşa edilecek raylı sistem hatları şu şekilde belirlendi:

Hafif Raylı Sistem Güzergâhı: Proje; Çöşnük, Merkez, Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, MAŞTİ ve 100. Yıl Parkı güzergâhında hizmet sunacak.

Proje; Çöşnük, Merkez, Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, MAŞTİ ve 100. Yıl Parkı güzergâhında hizmet sunacak. İnşa Edilecek Raylı Sistem Hatları: Proje kapsamında Gar – Eğitim ve Araştırma Hastanesi – MAŞTİ – Özsan Sanayi Sitesi – Üniversite ve İkizce hattında raylı sistem inşa edilecek.

İKİZCE BÖLGESİNE ÇİFTE MÜJDE İKİNCİ VİYADÜK VE ALTERNATİF GÜZERGÂH

Özellikle İkizce konutları bölgesindeki ulaşım ağını güçlendirmek için sahada yoğun bir mesai harcandığını belirten Ramazan Ayhan, yol akslarındaki son durumu aktardı.

Ayhan,

"İkizce'de ikinci viyadük projesi, İkizce'den Adıyaman yoluna bağlanacak alternatif güzergâh ile birlikte şehir merkezindeki yeni yol akslarındaki çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey Çevre Yolu da bu yıl içerisinde tamamlanıyor"

diyerek müjdeleri peş peşe sıraladı.

ALTYAPIDA DEV ADIM İNDERESİNE 3,5 MİLYAR LİRALIK ARITMA TESİSİ

Meclis toplantısında sadece ulaşım değil, Malatya'nın su geleceğini garanti altına alacak 3,5 milyar liralık alternatif su projesinden de bahsedildi.

Mevcut Kaptaj yapısına ek olarak şehre yepyeni bir kaynak sağlandığını ifade eden Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, "Kaptaj’a ek olarak Fırat Havzasından şehrimize yeni bir su kaynağı kazandırıyoruz. 3,5 milyar liralık bu alternatif su projesi kapsamında İnderesinde büyük bir arıtma tesisi kuracağız" sözleriyle altyapıdaki tarihi yatırımın rotasını çizdi.