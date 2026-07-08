Şehir genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olan kurtarma ekiplerinin hızlı reaksiyonu, muhtemel felaketlerin önüne geçmeye devam ediyor. Gün içerisinde kentin üretim merkezinden ve kırsal bir mahallesinden gelen acil durum ihbarları, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı birimlerini harekete geçirdi. Birbirinden bağımsız iki farklı noktada patlak veren alevler, ekiplerin koordinasyonu sayesinde daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Günün en dikkat çekici ihbarı, kentin sanayi yükünü çeken Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) geldi. OSB 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren büyük bir tekstil fabrikasına ait atık deposunda dumanlar yükselmeye başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye derhal 5 itfaiye aracı ve 22 personelden oluşan tam donanımlı bir ekip sevk edildi. Üretim alanlarının yoğun olduğu bölgede ekiplerin sergilediği hızlı ve etkin çalışma sayesinde yangın, çevredeki diğer tesislere sıçramadan başlangıç aşamasında tamamen söndürüldü.



DOĞANŞEHİR'DE GECE MESAİSİ

İtfaiye ekiplerinin başarılı bir diğer müdahale adresi ise Doğanşehir ilçesi oldu. Gece saatlerinde Kurucaova Mahallesi'nde bulunan bir odunlukta başlayan yangın, çevre sakinlerine endişeli anlar yaşattı.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, ateşin etraftaki diğer yapılara ve yaşam alanlarına yayılmasını engellemek için yoğun bir çaba sarf etti. Zamanında yapılan müdahaleyle alevler tamamen bastırılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrasında odunlukta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Her iki yangının da kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.