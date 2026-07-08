Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, zehir tacirlerine yönelik film sahnelerini aratmayacak bir operasyona imza attı. 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen titiz fiziki ve teknik takip, büyük bir felaketin önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, batı illerinden Malatya’ya uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler hemen harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli araç, Malatya girişindeki Ankara Uygulama Noktasında durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramalarda; tam 2 kilo 29 gram A-M Sentetik Kannobinoid Hammaddesi ele geçirildi.

MALATYA TARİHİNDE BİR İLK!

Ele geçirilen bu hammaddenin önemi ise adeta dudak uçuklattı. Uzmanlar, ele geçirilen bu hammadde ile tam 202 kilo 900 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi elde edilebileceğini belirtti. Bu miktar, Malatya’da tek seferde ele geçirilen en yüksek Sentetik Kannobinoid hammadde miktarı olarak kayıtlara geçti ve yüz binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçilmiş oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında araçta bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında adli tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu kararlılık mesajı verildi:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."