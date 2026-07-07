Malatya’da gece saatlerinde iki farklı mahallede peş peşe yaşanan silahlı hesaplaşma, şehirde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen ilk kavga, Paşaköşkü Mahallesi’nde bulunan Vakıf Park’ta patlak verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu M.G., ayaklarından vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY ÇUKURDERE MAHALLESİ’NDE DEVAM ETTİ

Vakıf Park'taki ilk silahlı saldırının ardından şüpheliler durmadı. İddiaya göre, olayın zanlıları olan A.Y. ve V.D., bu kez Çukurdere Mahallesi’nde ortaya çıktı. Plastik Park’ın arka tarafında A.G.T. isimli şahsa silahla ateş açan şüpheliler, ikinci bir yaralamaya sebep oldu. Kanlar içinde kalan A.G.T., can havliyle Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir markete sığınarak yardım istedi. Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne naksetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN İZİNİ SÜRÜYOR BOŞ KOVANLAR İNCELEMEDE

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, her iki mahalledeki suç mahallinde geniş çaplı araştırma yaptı. Paşaköşkü ve Çukurdere mahallelerinde bulunan boş kovanlar, kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Emniyet güçleri, iki ayrı noktada yaşanan silahlı saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Kimlikleri belirlenen kaçan şüpheliler A.Y. ve V.D.’nin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı operasyonel çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.