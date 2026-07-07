BUSABAH TV’de yayınlanan Futbol Analiz programında Yeni Malatyaspor ve Malatya Yeşilyurtspor’un tesis belirsizliği ele alınırken, kulüplerin her şeyi belediyelerden beklemesinin yanlış olduğuna dikkat çekildi. Spor yorumcusu Aziz Yiğit, "Yasaya göre belediyeler profesyonel kulüplere bütçe aktaramaz, sadece amatörlere destek verebilir" dedi.

Malatya’nın iki profesyonel kulübü Yeni Malatyaspor ve Malatya Yeşilyurtspor’da yeni sezon öncesi idari krizler ve tesis belirsizlikleri devam ediyor. BUSABAH TV’de Şenol Karaduman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Futbol Analiz programında, Malatya futbolunun içinde bulunduğu kaotik durum ve tesislerin paylaşımı konusu masaya yatırıldı. Programda ayrıca, spor kamuoyunda sıkça tartışılan "Belediyeler kulüplere neden maddi destek sağlamıyor?" sorusuna da yasal mevzuatlar çerçevesinde net bir açıklık getirildi.

YENİ MALATYASPOR’DA SESSİZLİK HAKİM

Programın açılışında Yeni Malatyaspor yönetiminin "Lige katılacağız" açıklamasına rağmen somut bir adım atmamasını eleştiren Şenol Karaduman, kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliği ve merak olduğunu belirtti. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig ve Avrupa geçmişine yakışmayan bir kaos içinde olduğunu ifade eden spor yorumcusu Aziz Yiğit, "Yeni Malatyaspor yönetimi 'Lige gireceğiz, futbolcu sayımız yeterli' dedi ancak bugüne kadar tesisler, saha çalışmaları veya teknik ekip hakkında somut bir açıklama yapılmadı. Orduzu Pınarbaşı’ndaki tesislerin kullanımı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yeşilyurtspor ve Yeni Malatyaspor başkanlarının acilen bir araya gelmesi gerekiyor. Zaman daralıyor, rakipler transfere başladı ancak Malatya'da tam bir sessizlik hakim." Uyarılarında bulundu.

BELEDİYELER PROFESYONEL KULÜPLERE BÜTÇE AYIRABİLİR Mİ?

Programda, kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılarda gözlerin sürekli belediyelere çevrilmesi fikri de tartışıldı. Şenol Karaduman’ın "Her şeyi belediyeden beklemek doğru mu?" sorusu üzerine Aziz Yiğit, belediyelerin spora verebileceği desteğin yasal sınırlarını şu sözlerle aktardı:

"Belediye başkanlarının kulüp başkanı olması zaten yasaklandı. Bunun da ötesinde, yasalar gereği belediyelerin kendi bütçelerinden profesyonel futbol takımlarına nakdi bütçe aktarmaları kesinlikle mümkün değildir. Geçmişte profesyonel takıma para aktardığı için görevden alınan belediye başkanları oldu. Belediyeler ancak ulaşım desteği verebilir ya da kendi işini yapan müteahhit firmalar aracılığıyla kulüplere sponsorluk ve bağış kazandırabilir. Ancak iş amatör kulüplere gelince durum farklı; belediyelerin amatörlere bütçe ayırması mubahtır ve yasaldır."

DEPREM SONRASI YEREL YÖNETİMLERE TEŞEKKÜR

Malatya Yeşilyurtspor’un geçmişte belediye ve sponsor destekleriyle 3. Lig’de finale kadar yükseldiğini hatırlatan Yiğit, deprem felaketinin ardından kulüplerin ayağa kalkması için yerel yöneticilerin elini taşın altına koyduğunu belirtti. Yiğit; Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı'na amatör spora ve altyapıya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

"BELEDİYE MECLİSLERİNDE SPORU BİLEN İSİMLER OLMALI"

Gelecekte yerel yönetimlerde sporun daha bilimsel ve verimli yönetilebilmesi için Şenol Karaduman ve Aziz Yiğit ortak bir öneride bulundu. Meclis üyeleri seçilirken inşaat, jeoloji veya elektrik mühendisleri gibi işin uzmanlarının tercih edildiğini hatırlatan Karaduman, "Spordan anlayan 3-4 insanın da belediye meclislerinde yer alması şarttır" dedi.

Bu fikre destek veren Aziz Yiğit, "Siyasi partiler encümen listelerini hazırlarken spor geçmişi ve kariyeri olan isimlere yer vermeli. Ayrıca üyesi olduğum Kent Konseyi bünyesinde mutlaka aktif bir 'Gençlik ve Spor Komisyonu' oluşturulmalı. Gençlerimiz artık sadece cep telefonu ve elektronik ortamın içinde, spordan uzak büyüyorlar. Onları kurtarmak için projeler üretmeliyiz." Kent Konseyi bünyesinde de adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"BİZ BU İŞİN LOKOMOTİFİYİZ"

Programın sonunda Malatya futboluna ömrünü adamış isimler olarak hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını söyleyen Şenol Karaduman ve Aziz Yiğit, en büyük arzularının yeni nesil futbolcular yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Bu işin bir sevgi işi olduğunu belirten yorumcular, medyadaki görevlerinin yöneticilere yol göstermek, gözden kaçan eksiklikleri hatırlatmak ve Malatya sporunun yeniden ayağa kalkmasında bir lokomotif görevi üstlenmek olduğunu vurguladılar.